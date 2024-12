Tochter von Bruce Willis verkündet ihre Verlobung!

Ganze Familie überwältigt vor Rührung

Ihre Familie zeigt sich überwältigt vor Freude: „Baby-Sis ist verlobt!“, jubelte ihre älteste Schwester Rumer Willis (36) in ihrer Instagram-Story. In der Kommentarspalte von Tallulahs Beitrag schrieb sie: „Die schönste Liebe, die man erleben und wachsen sehen kann. Ich bin so glücklich, Justin meinen Bruder nennen zu dürfen.“ Auch Schwester Scout Willis (33) war gerührt: „Meine Engel sind verlobt“, schwärmte sie, begleitet von Tränen- und Diamantring-Emojis.