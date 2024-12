Kerbleder fordert in Feldkirch Rädler heraus

In der Nibelungenstadt scheint der Sessel des ehemaligen FPÖ-Landesparteichefs Dieter Egger keinesfalls zu wackeln, denn seitens der ÖVP ist wenig zu hören. Im März wird es der blaue Bürgermeister unter anderem mit den Neos zu tun bekommen. Die Pinken treten erstmals bei der Gemeindevertretungswahl in Hohenems an. An der Spitze steht Unternehmer Christian Mathis. Er will sich für eine moderne und nachhaltige Stadtentwicklung, die Förderung von Bildungschancen sowie für eine transparente und verantwortungsvolle Gemeindefinanzierung einsetzen.