So werden Österreichs Weihnachtsmärkte geschützt

Wie berichtet, raste am Freitagabend kurz nach 19 Uhr ein dunkler BMW in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Magdeburg – laut Polizei legte er „mindestens 400 Meter“ zwischen den Weihnachtsständen zurück. Es wurde von Dutzenden Verletzten berichtet, am späten Freitagabend konnte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Erich Haseloff aber nur zwei Todesopfer bestätigen – darunter soll sich auch ein Kleinkind befinden.