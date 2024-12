80 Verletzte, 11 Tote nach Anschlag in Magdeburg

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff zeigte sich entsetzt über den Anschlag: „Das ist ein furchtbares Ereignis, gerade jetzt in den Tagen vor Weihnachten“, so der CDU-Politiker. Er wollte sich selbst ein Bild von der Lage in Magdeburg machen und fuhr noch am Abend zum Ort des Geschehens. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte auf X: „Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.“