Wer noch Interesse an Pfandflaschen haben könnte

Im Müll nach Flaschen suchen

Was in Deutschland längst zum Stadtbild gehört, könnte dann auch bei uns zunehmen: Bedürftige suchen im Müll nach Pfandverpackungen, um sie einzulösen. „Armutsgefährdete machen das hierzulande schon jetzt, zum Beispiel mit Bierflaschen. Das ist ein legaler Weg, um schnell an Geld zu kommen. Es könnte gut sein, dass das in Zukunft mehr wird“, sagt Daniela Warger von der ARGE für Obdachlose.