Touristen-Ansturm: Wegen Überfüllung geschlossen

Wien ist Europas Weihnachtshauptstadt schlechthin. Keine andere Metropole leuchtet in der Adventzeit heller, in kaum einer anderen Großstadt in der EU gibt es mehr Weihnachtsmärkte als hier. Besonders beliebt ist Wien in der Weihnachtszeit bei Gästen aus Deutschland, Italien und Spanien, dazu kommen auch Touristen aus den USA und wieder vermehrt aus China. Mit einer Auslastung von 85 Prozent über den gesamten Dezember werden die Wiener Hotels einen Rekord aufstellen – mit einem Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr.