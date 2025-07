Warum technische Berufe kein Jobgarant mehr sind

WK fordert Bildungspflicht am Ende der Pflichtschule

Der Präsident der Wirtschaftskammer Wien Walter Ruck erklärt diesen Umstand so: „Gerade bei technischen Berufen ist die Grundqualifikation der Bewerber essenziell. Die Unternehmen suchen nach wie vor nach technischen Lehrlingen, oftmals ist aber das Niveau der Lehrstellenbewerber nicht ausreichend.“ So konnten im vergangenen Jahr in einem Fünftel der Lehrbetriebe nicht alle Lehrstellen besetzt werden. Aus diesem Grund plädiert die WK Wien für eine Bildungspflicht am Ende der Pflichtschule: Schüler sollten erst dann einen Schulabschluss bekommen, wenn sie in den Kernfächern bestimmte Bildungsziele erfüllen.