Frau mit Rollator überfallen: Wer kennt den Mann?

Der Überfall spielte sich am 23. Juni gegen 15.45 Uhr in der Mühlgasse ab. Die Frau war mit ihrem Rollator unterwegs, als sie von hinten von dem Unbekannten angegriffen wurde. Der Mann riss ihr mit voller Wucht die Halskette vom Hals – Wert der Beute etwa 900 Euro – und suchte mit einem Tretroller – schwarz mit rosa Gabel – das Weite. Er flüchtete in Richtung Naschmarkt. Eine Überwachungskamera in der Nähe des Tatorts zeichnete den Mann bei seiner Flucht auf. Eine Passantin leistete der verletzten Frau indes Erste Hilfe.