12 € pro Passagier: Front gegen Steuer wird größer

Steuer sei „schädlich“

Und dort nutzte Andreas Gruber anlässlich der Wiederaufnahme der London-Verbindung auch die Gelegenheit, um ein klares Statement in Richtung der Politik abzugeben. Seine Forderung: Die Luftverkehrssteuer in Höhe von 12 Euro pro Passagier gehört weg! Die Steuer sei „schädlich“, betonte Gruber. Würde sie wegfallen, würde Ryanair das Flugangebot in Österreich enorm ausbauen, sagt er.