Pass gefälscht: Passagier blieb in Linz am Boden

Montag-Vormittag am Flughafen in Hörsching: Vor den beiden Drop-Off-Schaltern der Ryanair in der Abflughalle bilden sich immer wieder kurze Schlangen, weil Reisende ihr Gepäck abgeben wollen. Nach 2193 Tagen hob die irische Billigfluglinie erstmals wieder von Linz nach London-Stansted ab. Die Vorfreude war groß – viele nutzen das Comeback der Verbindung in die britische Hauptstadt dazu, die Herbstferien mit Sightseeing in der Metropole an der Themse zu verbringen.