Kriselnde Wirtschaft lässt Reisebranche zittern

„Ich denke, als Europa und als Wirtschaftsnation müssen wir sehr darum kämpfen, den Wohlstand zu erhalten, den wir uns erarbeitet haben“, sagt Jäger. Ob man am Flughafen Wien schon spürt, dass sich die heimische Industrie in der Rezession befindet und die Krisensymptome immer sichtbarer werden? „Bei den Flughäfen kommt das ein bisschen später an. Die ersten, die so eine wirtschaftliche Eintrübung spüren, sind die Airlines. Denn die sehen es jeden Tag im Ticketpreis, den sie durchsetzen. Was ich derzeit höre, ist, dass die Buchungen für Weihnachten und das erste Quartal sehr gut sind“, sagt der 53-Jährige. Doch was kommt danach?