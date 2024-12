Leerstandsabgabe tot, Traum vom neuen Stadion lebt

Mehr als 130 Seiten umfasst das Regierungsprogramm, einige brisante Punkte sickerten schon im Vorfeld durch. So berichtete die „Krone“ über die Etablierung einer Dokumentationsstelle für den politischen Islam. Die Gemeinden können künftig an bestimmten Orten (etwa an Haltestellen oder vor Schulen) ein sektorales Bettelverbot erlassen. Und in Dokumenten des Landes werden das Binnen-I und andere Gender-Sonderzeichen wie Sternchen untersagt.