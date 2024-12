Nordkoreas Beteiligung hat „ernste Konsequenzen“

Die Unterstützung des nordkoreanischen Raketenprogramms durch Moskau – „einschließlich Massenvernichtungswaffen“ – könne zudem auch die ohnehin schon angespannte Lage auf der koreanischen Halbinsel weiter verschärfen, hieß es. Nach Angaben der USA und Südkoreas sind etwa 10.000 Soldaten aus Nordkorea in Russland stationiert. Nach ukrainischen Angaben kämpfen sie an der Seite der russischen Truppen in der russischen Grenzregion Kursk. Dies wurde weder seitens des Kreml noch seitens des Regimes in Pjöngjang bestätigt, allerdings hielt aber kürzlich fest, dass eine solche Stationierung aufgrund eines Verteidigungspakts zwischen Russland und Nordkorea grundsätzlich rechtmäßig wäre.