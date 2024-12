Kiew: Russen in Kursk von Nordkoreanern erschossen

Hohe Verluste für Russland und seine Verbündeten

Der Vorfall soll sich am Samstag ereignet haben. Laut Kiewer Angaben sind alleine an diesem Tag im russischen Kursk, in das die Ukrainer im Rahmen einer Gegenoffensive eingedrungen waren und seither teilweise besetzen, etwa 200 für Russland kämpfende Soldaten gefallen.