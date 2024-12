Trauer um Mama: Boris Becker entspannt im Paradies

Boris Becker (57) hat sich nach dem schweren Verlust seiner Mutter Elvira erstmals wieder der Öffentlichkeit präsentiert. Der Ex-Sportler meldete sich via Instagram von den Bahamas. Ein Selfie zeigt ihn und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro entspannt am Strand. „Lass die Sonne wieder scheinen“, schrieb der Deutsche. Seine Fans stehen ihm in den Sozialen Medien bei.