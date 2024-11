Boris Becker trauert um seine Mama Elvira

Tiefe Verbundenheit

Wie die deutsche Zeitung zudem berichtete, sei Elvira Becker am Donnerstagmorgen in ihrer Wohnung leblos aufgefunden worden. Ihr Sohn, der mit Ehefrau Lilian aktuell in Mailand lebt und am Freitag seinen 57. Geburtstag begeht, sei umgehend über den Tod seiner Mutter informiert worden.