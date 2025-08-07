Vorteilswelt
Gruselige Diät

Machine Gun Kelly isst nur ein paar Mal pro Woche

Society International
07.08.2025 15:00
Machine Gun Kelly am 5. August in New York. Der Sänger, der mit US-Schauspielerin Megan Fox ein Kind hat, offenbarte, dass er kaum etwas isst.
Machine Gun Kelly am 5. August in New York. Der Sänger, der mit US-Schauspielerin Megan Fox ein Kind hat, offenbarte, dass er kaum etwas isst.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Machine Gun Kelly (35)  hat verraten, dass er nur selten richtige Mahlzeiten zu sich nimmt – sein Abendessen sei Wasser. Die bizarre Diät des Musikers, der mit Schauspielerin Megan Fox ein Kind hat, werde nur durch Fleischbrühe, Kimchi und Sauerkraut unterbrochen. 

In einem kürzlich von „HipHop-N-More“ veröffentlichten Stream offenbarte MGK (bürgerlich Colson Baker) seine radikale Ernährung. Während er dort ausnahmsweise einen Burger verspeiste, stellte er gleich klar: „Ich esse eigentlich nicht wirklich. Ich trinke einfach ganz viel Wasser.“

Der Burger? Eine absolute Ausnahme, wie er betonte: „Ich hab den Burger gegessen, weil wir gerade streamen – und weil es mein Bro ist, weißt du?“ Ansonsten gilt für den ehemaligen Rapper, der mittlerweile eher im Pop-Punk zu Hause ist: Essen ist Nebensache.

Machine Gun Kelly am 5. August in New York.
Machine Gun Kelly am 5. August in New York.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Das führt er beim Wasserfasten zu
Auf die Frage, was er abends normalerweise zu sich nimmt, kam die schockierende Antwort: „Wahrscheinlich Wasser.“

MGK gab sogar zu, dass er sich wegen seiner Essgewohnheiten oft schwach fühle: „Ja, manchmal. Ich esse so ein paar Mal pro Woche.“

Was dann auf dem Teller landet? Kein Fast Food – sondern Knochenbrühe, fermentiertes Gemüse und Flüssiges: „Knochenbrühe mit Kimchi und Sauerkraut – wegen der Probiotika, weißt du? Wenn du so Wasserfasten machst, killt das auch die guten Bakterien. Deshalb musst du Probiotika zuführen.“

Zusätzlich gönnt sich der Musiker manchmal Selleriesaft oder Kokoswasser – und das war’s auch schon.

Fans zeigen sich in den sozialen Medien besorgt über MGKs extreme Diät. Viele fragen sich, ob der Musiker auf seine Gesundheit achtet – oder sich mit dieser Art von Fasten mehr schadet als nützt.

