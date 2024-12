Superbreit: Renault bringt den R5 Turbo zurück!

Der nun offiziell angekündigte R5 Turbo 3E steht optisch in der Tradition des R5 Turbo aus den 1980er-Jahren, fährt in der Neuauflage aber elektrisch. Dass das Top-Modell der Kleinwagen-Baureihe kommt, hat Renault-Chef Luca de Meo nun in einer Amazon-Prime-Doku zur Geschichte der Marke angekündigt. Ein Startdatum nannte er nicht, die Markteinführung könnte aber wohl bereits 2025 erfolgen.