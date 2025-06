Österreichs Männer stehen im Viertelfinale

Das Team Vienna um Matthias Linortner, Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel und Quincy Diggs setzte sich am Samstagabend im Entscheidungsspiel gegen die Skyliners aus Deutschland mit 21:18 durch und ist damit auch am Finaltag am Sonntag am Heumarkt dabei. Die Österreicher standen nach einer knappen 20:21-Niederlage gegen Gruppensieger Miami bereits unter Zugzwang.