Feuerwehr-Festzelt stürzt ein – vier Verletzte

So geht es mit dem Wetter weiter

Die geringste Wahrscheinlichkeit, in ein Unwetter zu kommen, hatten laut Unwetterzentrale (UWZ) am Sonntagabend Menschen im Burgenland und in Wien. Der Montag beginnt demnach landesweit trüb und nass, an der Alpennordseite sind lokal Gewitter zu erwarten. Im Süden Österreichs bleibt es mit anhaltenden Schauern und Gewittern am längsten unbeständig. Von West nach Südost erwarten die Meteorologinnen und Meteorologen 18 bis 27 Grad. Ab Dienstag soll sich das Wetter wieder bessern, von einem „freundlichen Sonne-Wolken-Mix“ ist die Rede.