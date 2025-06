6,28! Zwölfter Weltrekord von Duplantis

Nur ein gültiger Versuch

In Stockholm hatte Weißhaidinger schließlich nur einen gültigen Versuch. Seine 62,62 m warf er im zweiten Durchgang. So blieb am Ende der achte und letzte Platz, womit er im zweiten der vier Qualifikations-Meetings im Diskuswurf für das Finale in Zürich nur einen Punkt holte. Den Auftakt der Diamond League in Doha hatte er heuer noch bewusst ausgelassen. Jetzt wird es für Weißhaidinger natürlich schwer, bei den noch beiden ausstehenden Quali-Möglichkeiten in London (19. Juli) und Brüssel (22. August) das Finale am 27./28. August zu erreichen.