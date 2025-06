Iran-Israel-Krieg erfasst auch Italien und Zypern

Mehr Kontrollen und Polizei in Italien

Italiens Regierung hat seit der Eskalation ebenfalls die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Dort werden Anschläge radikaler Islamistinnen und Islamisten befürchtet. Daher wurde unter anderem in Auftrag gegeben, die israelische und iranische Botschaft in Rom streng zu überwachen. In Venedig wurden die Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Ziele erhöht, in Mailand die Kontrollen vor diplomatischen und konsularischen Vertretungen, aber auch Kultur- und Freizeiteinrichtungen verstärkt.