Argentiniens Präsident Milei nun auch Italiener

Milei, der italienische Vorfahren hat, befindet sich derzeit in Rom, um Italiens ebenfalls ultrarechte Ministerpräsidentin zu treffen und an einem Festival ihrer postfaschistischen Partei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens) teilzunehmen. Beide Politiker pflegen eine enge Beziehung: So schenkte der Argentinier Meloni in Anspielung auf Auftritte in seinem Wahlkampf, bei denen der selbst ernannte „Anarcho-Kapitalist“ eine Kettensäge geschwungen hatte (siehe Bild unten), eine Statue von sich in dieser Pose.