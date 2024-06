„Anarchokapitalist“ bei Wählern immer unbeliebter

Milei will mehr Macht

Wird die von Milei propagierte „Ley de Bases“, das neue Grundlagengesetz, am Mittwoch im Kongress akzeptiert, kann Milei künftig regieren, ohne das Parlament konsultieren zu müssen, warnte Svampa. Die Soziologin sieht das als ersten Schritt in eine Autokratie. „Milei nimmt sich ein Vorbild an Bolsonaro (ehemaliger brasilianischer Präsident, Anm.), aber geht noch ein paar Schritte weiter“, sagte Svampa. Mit Demokratie könne der Ökonom nichts anfangen, Oppositionspolitiker habe Milei etwa wiederholt als Ratten bezeichnet.