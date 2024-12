Antworten auf ihre Fragen: Von Pflege bis Teuerung

Jede Menge Post und E-Mails flattern in den vergangenen Wochen in die Redaktion. Die „Krone“-Leserschaft ist unserem Aufruf gefolgt und hat eifrig Fragen für die Spitzenkandidaten bei der burgenländischen Landtagswahl formuliert. Wir bedanken recht herzlich für die zahlreichen Einsendungen. Eine erste Auswahl an Fragen haben wir an die Spitzenkandidaten weitergeleitet. Hier die entsprechenden Antworten als Auftakt unserer Reihe.