Hier haben die meisten Schulkinder Deutschdefizite

Oberösterreichweit gesehen haben im Schnitt 23,3 Prozent der Erstklassler Deutschdefizite und können dem Unterricht noch nicht voll folgen– nur in Wien sind es mit knappen 45 Prozent noch mehr. Eine „Krone“-Anfrage an die Bildungsdirektion zeigt, wo in Oberösterreich die sprachlichen Herausforderungen am größten sind – die regionalen Unterschiede sind beträchtlich.