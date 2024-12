„Hirscher? Da stand ein Ausnahmefahrer am Podium“

Heute vor genau 15 Jahren feierte Marcel Hirscher seinen ersten von 67 Siegen im alpinen Ski-Weltcup. Toni Giger erinnert sich im Gespräch mit der „Krone“ an jenen Tag und spricht darüber, was ihm am Salzburger so imponierte. Dazu spricht er über das schnelle Ende des Comebacks der Legende.