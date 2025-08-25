Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FAN.AT SPIEL DER RUNDE

Maria Alm verpasst Aufsteiger erste Saisonpleite

Salzburg
25.08.2025 05:00
Wichtiger Sieg für Maria Alm und Philipp Herzog im Derby bei Zell am See
Wichtiger Sieg für Maria Alm und Philipp Herzog im Derby bei Zell am See(Bild: Fußball-Impressionen aus dem Salzburger Unterhaus)

Vor über 250 Fans im Alois-Latini-Stadion mussten sich 2. Landesliga Süd-Aufsteiger Zell am See klar mit 1:4 gegen Maria Alm geschlagen geben. Nach einem offenen Schlagabtausch in der ersten Hälfte übernahmen die Gäste endgültig das Kommando und fuhren am Ende verdient drei Punkte ein.

0 Kommentare

Die Partie begann mit viel Einsatz und gleich hoher Intensität. Nach einem Eckball in der fünften Spielminute sorgte Gäste-Kapitän Alexander Gadenstätter, doch Zell am See schlug prompt zurück – ebenfalls per Standard, ebenso vom Kapitän: Ein sehenswerter Freistoß von Emrah Sahin brachte das 1:1. „Wir waren gut in der Partie, haben unsere Chancen gehabt. Hätten wir das 2:1 gemacht, wäre das Spiel vielleicht anders verlaufen“, ärgerte sich Zell-Coach Stefan Moser im Rückblick. Stattdessen kassierte sein Team nach einem weiteren Standard wenige Augenblicke später das 1:2 – ein Rückschlag, von dem sich die Hausherren nicht mehr erholten.

Maria Alm eiskalt, Zell ohne Biss
Während Zell am See nach der Pause umstellte, wurden die Gäste immer dominanter. Das 3:1 wirkte wie die Vorentscheidung, in der Schlussphase sorgte Gadenstätter vom Elfmeterpunkt mit seinem zweiten Tagestreffer für den 4:1-Endstand. „Es war ein Arbeitssieg, den wir uns verdient haben. Wir waren zweikampfstärker und ballsicher, das hat am Ende den Unterschied ausgemacht“, analysierte Maria Alm-Trainer Thomas Kramer zufrieden.

Zell-Coach Moser hingegen sah die Gründe für die Niederlage klar: „Wir waren heute nicht giftig genug in den Zweikämpfen. Unsere Aggressivität hat gefehlt.“ Auch die Chancenverwertung passte nicht: „Wir hätten das Spiel in eine andere Richtung lenken können – so ist die Niederlage, auch in der Höhe, verdient.“

Blick nach vorne – mit viel Geschichte im Rücken
Für den Aufsteiger war es die erste Niederlage in der noch jungen Saison, nach vier Spielen hält man bei fünf Punkten. Maria Alm hingegen hat nach drei Partien bereits sechs Zähler am Konto und darf am Mittwoch im Nachtragsspiel gegen Unken nachlegen.

Zitat Icon

Wir haben viele Dinge richtig gemacht. Das pusht uns natürlich.

Maria Alm-Coach Thomas Kramer

Dass dieses Derby eine lange Tradition hat, zeigt ein Blick in die Historie: Vor zehn Jahren standen sich die beiden Vereine noch in der vierthöchsten Liga Österreichs gegenüber. Seither ging es für beide durch Höhen und Tiefen. Umso schöner, dass die Rivalität heute im Salzburger Unterhaus weiterlebt – mit Leidenschaft, Emotionen und einer Extraportion Derbyfieber. Thomas Schaier

2. Landesliga Süd: St. Martin/T. – Unken 3:0 (1:0), Bad Hofgastein – Bruck 2:1 (1:1), Mühlbach/Hkg. – Eben 4:2 (1:0), Neukirchen/Grv. – Stuhlfelden 3:0 (1:0), Zell am See – Maria Alm 1:4 (1:2), St. Johann Juniors – Kaprun 2:5 (0:2), Piesendorf – Leogang 3:2 (2:1).

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
133.118 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
90.303 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
83.717 mal gelesen
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2286 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1107 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
982 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf