Maria Alm verpasst Aufsteiger erste Saisonpleite

Vor über 250 Fans im Alois-Latini-Stadion mussten sich 2. Landesliga Süd-Aufsteiger Zell am See klar mit 1:4 gegen Maria Alm geschlagen geben. Nach einem offenen Schlagabtausch in der ersten Hälfte übernahmen die Gäste endgültig das Kommando und fuhren am Ende verdient drei Punkte ein.
Die Partie begann mit viel Einsatz und gleich hoher Intensität. Nach einem Eckball in der fünften Spielminute sorgte Gäste-Kapitän Alexander Gadenstätter, doch Zell am See schlug prompt zurück – ebenfalls per Standard, ebenso vom Kapitän: Ein sehenswerter Freistoß von Emrah Sahin brachte das 1:1. „Wir waren gut in der Partie, haben unsere Chancen gehabt. Hätten wir das 2:1 gemacht, wäre das Spiel vielleicht anders verlaufen“, ärgerte sich Zell-Coach Stefan Moser im Rückblick. Stattdessen kassierte sein Team nach einem weiteren Standard wenige Augenblicke später das 1:2 – ein Rückschlag, von dem sich die Hausherren nicht mehr erholten.
Maria Alm eiskalt, Zell ohne Biss
Während Zell am See nach der Pause umstellte, wurden die Gäste immer dominanter. Das 3:1 wirkte wie die Vorentscheidung, in der Schlussphase sorgte Gadenstätter vom Elfmeterpunkt mit seinem zweiten Tagestreffer für den 4:1-Endstand. „Es war ein Arbeitssieg, den wir uns verdient haben. Wir waren zweikampfstärker und ballsicher, das hat am Ende den Unterschied ausgemacht“, analysierte Maria Alm-Trainer Thomas Kramer zufrieden.
Zell-Coach Moser hingegen sah die Gründe für die Niederlage klar: „Wir waren heute nicht giftig genug in den Zweikämpfen. Unsere Aggressivität hat gefehlt.“ Auch die Chancenverwertung passte nicht: „Wir hätten das Spiel in eine andere Richtung lenken können – so ist die Niederlage, auch in der Höhe, verdient.“
Blick nach vorne – mit viel Geschichte im Rücken
Für den Aufsteiger war es die erste Niederlage in der noch jungen Saison, nach vier Spielen hält man bei fünf Punkten. Maria Alm hingegen hat nach drei Partien bereits sechs Zähler am Konto und darf am Mittwoch im Nachtragsspiel gegen Unken nachlegen.
Wir haben viele Dinge richtig gemacht. Das pusht uns natürlich.
Maria Alm-Coach Thomas Kramer
Dass dieses Derby eine lange Tradition hat, zeigt ein Blick in die Historie: Vor zehn Jahren standen sich die beiden Vereine noch in der vierthöchsten Liga Österreichs gegenüber. Seither ging es für beide durch Höhen und Tiefen. Umso schöner, dass die Rivalität heute im Salzburger Unterhaus weiterlebt – mit Leidenschaft, Emotionen und einer Extraportion Derbyfieber. Thomas Schaier
2. Landesliga Süd: St. Martin/T. – Unken 3:0 (1:0), Bad Hofgastein – Bruck 2:1 (1:1), Mühlbach/Hkg. – Eben 4:2 (1:0), Neukirchen/Grv. – Stuhlfelden 3:0 (1:0), Zell am See – Maria Alm 1:4 (1:2), St. Johann Juniors – Kaprun 2:5 (0:2), Piesendorf – Leogang 3:2 (2:1).
Kommentare
