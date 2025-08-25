Maria Alm verpasst Aufsteiger erste Saisonpleite

Die Partie begann mit viel Einsatz und gleich hoher Intensität. Nach einem Eckball in der fünften Spielminute sorgte Gäste-Kapitän Alexander Gadenstätter, doch Zell am See schlug prompt zurück – ebenfalls per Standard, ebenso vom Kapitän: Ein sehenswerter Freistoß von Emrah Sahin brachte das 1:1. „Wir waren gut in der Partie, haben unsere Chancen gehabt. Hätten wir das 2:1 gemacht, wäre das Spiel vielleicht anders verlaufen“, ärgerte sich Zell-Coach Stefan Moser im Rückblick. Stattdessen kassierte sein Team nach einem weiteren Standard wenige Augenblicke später das 1:2 – ein Rückschlag, von dem sich die Hausherren nicht mehr erholten.