Ski-Hammer! Saisonende für Marcel Hirscher

Zwei Slalomstarts, zwei Nullnummern: Für Marcel Hirscher liefen die beiden Torläufe in Levi (nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert) und Gurgl (Aus im ersten Durchgang) nicht nach Wunsch. Hirscher selbst hatte seinen zweiten Slalom-Nuller in Serie auf den ersten Blick relativ gelassen hingenommen, die Sache nagte aber sehr am 35-Jährigen: „Chancenlos!“, urteilte er im Ziel. „So bin ich hier fehl am Platz. Ich bin nur Passagier!“ Wie in Levi vergriff er sich beim Tuning. „Früher einmal hatte ich eine selbst geschriebene Bibel. Mit allen Daten und Fakten zu den Rennen. Jetzt habe ich zwei Seiten in einem Notizheft. Wir stehen vor der Stunde null.“