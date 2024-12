„Neue Superman-Challenge ist größter Schwachsinn“

„Alle wissen, dass es gefährlich ist“

Es gibt jedoch noch weitere Kinder, die sich bei dem neuen Trend schwere Verletzungen zuzogen: „Eine Schulkameradin hat sich die Elle und die Speiche gebrochen, als sie von den anderen nicht mehr aufgefangen wurde und von einem Meter Höhe auf den Boden knallte“, erzählt ein Drittklässler aus dem Bezirk St.Veit. Wer sich traut, in die Luft geschleudert zu werden, sei cool – Videoaufnahmen von der „Superman-Challenge“ (einige liegen der „Krone“ vor) werden in Klassenchats verschickt oder im Internet veröffentlicht. „Alle, die mitmachen, wissen aber, dass es gefährlich ist – es ist wirklich der größte Schwachsinn“, so der Schüler.