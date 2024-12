Kärntner Buben nach Superman-Challenge verletzt

Was ist die Superman-Challenge?

Denn beide hatten an einem neuen Trend teilgenommen: „Alle zwei nahmen an der sogenannten Superman-Challenge teil, die seit mehreren Monaten auf TikTok kursiert. Nun ist diese Welle in Kärnten angekommen“, so Schalamon. Für diese Challenge braucht man insgesamt drei Kinder. Arneitz: „Zwei Personen stehen sich gegenüber und verschränken ihre Arme miteinander. Das dritte Kind mimt Superman und springt mit der typischen Handpose des Helden in die Arme der Freunde. Diese sollen ,Superman´ eigentlich zurück in seine Ausgangsposition katapultieren.“