Die jungen Wilden im Schatten der alten Meister

„Ich hoffe, dass besonders unsere Speed-Herren bei der WM in Saalbach in Topform sind und abliefern“, sagt OÖ-Verbandspräsident Klaus Kumpfmüller, der angesichts der langsam in die Jahre kommenden Stars auf neue junge Wilde baut. Nachdem Alpin-Lady Elisa Mörzinger aufgehört hat und Elisabeth Reisinger am Comeback feilt, ruhen die Hoffnungen auf der Spitalerin Nicole Eibl und Yvonne Gadola. Im Skispringen sieht‘s bei den Herren bis auf Hayböck düster aus, bei den Damen sollten Julia Mühlbacher und Sahra Schuller den Sprung in die Elite schaffen. Im Langlauf gibt’s B-Kader-Athlet Kilian Kehrer plus eine talentierte Nachwuchsgruppe, die als OÖ-Perspektive in den Talente-Zentren Stams und Saalfelden nach Höherem strebt. Rosaly Stollberger gilt als Biathletin der Zukunft. In der ziemlich eigenständigen Snowboard- und Freestyle-Szene scheinen die üblichen Verdächtigen: Sam Baumgartner, Clemens Millauer und Andi Kroh.