Kärnten hat Rückstand bei Tagesstätten-Plätzen

Gedächtnistraining, Bewegung, Gymnastik, Tanz, Spiele, Spaziergänge sowie das Kochen, Backen und Essen in der Gemeinschaft – solche Angebote bieten Seniorentagesstätten. Mit so einer Betreuung sind viele Ältere nicht auf einen Platz in einem Pflegeheim angewiesen. Der Grundsatz „Ambulant vor stationär“ findet sich daher in den politischen Programmen und entsprechenden Gesetzen wieder.