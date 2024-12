8-Jährige in Wien missbraucht: Täter nicht in Haft

Es ist schwer zu ertragen, was am Mittwoch im Wiener Landesgericht zu hören ist. In Saal 201 nimmt ein 33-jähriger Akademiker vor der Richterin Platz. Der Mann ist geständig. Er hat im Mai zehn Tage lang mit einem achtjährigen Mädchen in Wien gechattet: „Sie hat mich auf SnapChat geadded“, gibt er an. Er habe sich als 19-jähriger „Sam“ ausgegeben, das Kind habe ihm rasch ihr richtiges Alter verraten. Was den Mann nicht davon abhielt, die Achtjährige dazu zu bringen, ihm Bilder und Videos von sexuellen Handlungen zu schicken. Auch er schickte ihr Bilder und Videos.