Olympiasieger will NFL-Profi werden

Österreicher kamen über IPP-Programm zu NFL-Teams

Stona und die 13 weiteren Kandidaten werden im Jänner zunächst ein zehnwöchiges Trainingslager in Florida absolvieren, ehe sie im März die Chance haben, NFL-Scouts zu beeindrucken. Über das IPP-Programm haben es in der Vergangenheit die Österreicher Bernhard Seikovits (Arizona Cardinals) und Sandro Platzgummer (New York Giants) in die Trainingskader von NFL-Teams geschafft.