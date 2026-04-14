Letzte Play-off-Plätze in der NHL vergeben

Neuntes Saisontor für Kasper

Marco Kasper hat sich unterdessen bei der 3:4-Overtime-Niederlage der Detroit Red Wings bei den Tampa Bay Lightning in die Torschützenliste eingetragen. Der Kärntner Stürmer erzielte im Schlussdrittel den Treffer zum 2:3 – es war sein neuntes Saisontor – und leitete damit eine Aufholjagd ein, die Detroit noch in die Verlängerung brachte. Dort traf jedoch Nikita Kutscherow für die Gastgeber aus Florida. Die Red Wings hatten allerdings schon vor der Partie keine Chance mehr aufs Play-off.