Letzte Play-off-Plätze in der NHL vergeben

Die letzten drei Tickets für das Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben sich die Los Angeles Kings und die Anaheim Ducks im Westen sowie die Philadelphia Flyers im Osten gesichert.
Die Kings gewannen 5:3 in Seattle und feierten ihren fünften Sieg in Folge, während die Ducks von einer 2:3-Niederlage der Nashville Predators bei den San Jose Sharks profitierten. Philadelphia steht nach einem 3:2 n. P. gegen die Carolina Hurricanes in der Postseason.
Neuntes Saisontor für Kasper
Marco Kasper hat sich unterdessen bei der 3:4-Overtime-Niederlage der Detroit Red Wings bei den Tampa Bay Lightning in die Torschützenliste eingetragen. Der Kärntner Stürmer erzielte im Schlussdrittel den Treffer zum 2:3 – es war sein neuntes Saisontor – und leitete damit eine Aufholjagd ein, die Detroit noch in die Verlängerung brachte. Dort traf jedoch Nikita Kutscherow für die Gastgeber aus Florida. Die Red Wings hatten allerdings schon vor der Partie keine Chance mehr aufs Play-off.
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