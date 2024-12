Feurstein „spionierte“ schon vor dem Super-G

Weniger Explosionen, mehr Konstanz

Eine Leistung, an die er am Sonntag (1. Lauf 18 Uhr/2. Lauf 21 Uhr) bei seinem Debüt auf der legendäre „Birds-of-Prey“-Piste anknüpfen möchte. „Ich erwarte mir jetzt nicht bei jedem Rennen weiß Gott was für eine Leistungsexplosion“, erklärt der Polizeisportler. „Aber wenn ich mein skifahrerisches Können im Rennen zeigen kann, ist ein Ergebnis wie in Sölden auf jeden Fall möglich.“