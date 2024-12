„Einfach mega, ich weiß nicht, was ich sagen soll!“ Ja, da verschlug es selbst dem sonst so wortgewandten Lukas Feurstein die Sprache. Der Vorarlberger nutzte die Gunst der Stunde, raste gestern beim technisch anspruchsvollen Super-G in Beaver Creek als Dritter erstmals auf das Podest. Zuvor war er im Weltcup nie besser als Sechster gewesen. „Das ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht“, strahlte der 23-Jährige, der erstmals auf der „Birds of Prey“ ein Rennen fuhr, dabei Österreichs erstes Herren-Stockerl der noch jungen Saison holte. „Darauf arbeitet man das ganze Leben hin – das ist jetzt eine Genugtuung, freut mich auch für meine Familie, die viel dafür investiert hat.“