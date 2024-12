KI-Boom lässt US-Atom-Zombie wieder auferstehen

Partielle Kernschmelze in Reaktor 2 anno 1979

Der Atomunfall im Kraftwerk Three Mile Island (TMI) auf der gleichnamigen Flussinsel nahe Middletown und Harrisburg sorgte vor 45 Jahren weltweit für Schlagzeilen. Am 28. März 1979 kam es in Reaktor 2 zu einer partiellen Kernschmelze, bei der radioaktive Gase austraten. Rund 140.000 Menschen flohen aus der Umgebung oder wurden evakuiert.