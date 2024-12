Über eine Million pro Monat – Kapfenberg zieht!

Von vielen ist Kapfenberg vor der Saison als erster Absteiger genannt worden. Doch nix da. Die „Falken“ flogen im Herbst so hoch wie lange nicht mehr. Das Abstiegsgespenst, in den letzten Jahren stets Stammgast im Falkenhorst, wurde endlich verscheucht. Die tolle Hinrunde zaubert auch Robert Schäfer ein Lächeln ins Gesicht. „Unsere Bilanz fällt absolut positiv aus! Wir haben eine überaus junge Mannschaft, die mit jedem anderen Team in der Zweiten Liga mithalten kann. Was mich besonders beeindruckt, ist dieser Teamgeist, der sich in den letzten Monaten gebildet hat. Die Mannschaft hält zusammen, auch wenn es einmal nicht rund läuft. Natürlich gibt es noch ein paar Punkte, wo wir dazulernen müssen“, sagt der Geschäftsführer.