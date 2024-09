Kapfenberg jubelt über Last-Minute-Derby-Sieg

Der Kapfenberger SV hat mit einem Last-Minute-Tor in Unterzahl den perfekten Saisonstart in der 2. Fußball-Liga prolongiert. Im Steirer-Derby beim ASK Voitsberg am Sonntag erzielte Alexander Hofleitner in der 95. Minute den Siegtreffer zum 2:1 (1:0), wodurch die Kapfenberger den fünften Sieg im fünften Spiel feierten.