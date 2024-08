So gut war Kapfenberg nicht einmal im Meisterjahr!

Das gab es nicht einmal in der Aufstiegssaison 2007/08. Damals starteten die Kapfenberger Kicker mit vier Punkten in die ersten drei Runden. Seither war alles dabei: 13 Punkte nach fünf Spielen in der Saison 16/17, zwei Siege zum Start 18/19 oder wie 22/23 den ersten Dreier gar erst am 14. Spieltag. Das alles wird heuer aber übertrumpft, denn die Truppe von Trainer Ismail Atalan legte mit drei Siegen in Serie los!