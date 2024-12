NÖ: Ex-ÖVP-Ministerin kandidiert jetzt für NEOS

NEOS wollen in 52 Kommunen antreten

Ziel ist laut Collini, in allen Gemeinden, in denen die NEOS kandidieren, den Einzug in den Gemeinderat zu schaffen. Zu den 47 nach der Landesmitgliederversammlung im November fixierten Teams seien noch fünf dazugekommen, sagte die Landesparteichefin vor dem Ende der Einreichfrist für Wahlvorschläge am Freitag (12 Uhr).