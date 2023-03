„Rechtsruck“: Ex-Ministerin tritt aus der ÖVP aus

Das schwarz-blaue Bündnis in Niederösterreich stößt auf massive Kritik - auch in den Reihen der Volkspartei. „Als Niederösterreicher bedauere ich, dass es zu einer Einigung mit der FPÖ gekommen ist“, teilte EU-Politiker Othmar Karas auf Twitter mit. Einen Schritt weiter in ihrer Kritik ging die ehemalige ÖVP-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky. Sie teilte am Freitag auf Facebook mit, dass sie aus der Volkspartei austreten werde.