Der Präsident, der sein Land in den Abgrund führt

Wenn Politiker mit dem Rücken zur Wand stehen, agieren sie oftmals emotional, unüberlegt und rücksichtslos. Mit dem gefährlichen Stunt, den Yoon Suk Yeol vollführte, hatte aber kein noch so zynischer Politbeobachter ernsthaft gerechnet. Der seit 2022 regierende Yoon hatte am Dienstagabend in einer Hauruckaktion das Kriegsrecht in Südkorea verhängt.