Politstreit um Pensionszahlen und Reform

Viele gehen aus der Krankheit in die Pensionen

Derzeit gehen rund 44 Prozent zwischen 55 und 64 Jahren nicht direkt aus der Erwerbstätigkeit, sondern aus dem Krankenstand oder der Arbeitslosigkeit in Pension. Männer arbeiten durchschnittlich nur bis 61,6 Jahre. Würden alle bis zum gesetzlichen Antrittsalter von 65 Jahren arbeiten, würde das 2,8 Milliarden Euro pro Jahr bringen. Und bis zum Jahr 2033 ist das Antrittsalter der Frauen dem der Männer – also 65 - angeglichen. Auch das reduziert die staatlichen Zuschüsse, weil die Frauen länger im Erwerbsleben sind. Das ergibt kumuliert in Summe rund 10 Milliarden Euro, betont Korosec.