Nach verspielter Meisterschaft schmeißt Coach hin

Doch es wäre noch viel mehr drinnen gewesen! In den vier Partien vor der Schlussrunde holte Ajax nur noch zwei Punkte, wodurch Platz eins verloren ging. Konkurrent PSV Eindhoven startete mit einem Punkt Vorsprung in die letzte Runde. In dieser behielt die Mannschaft von Trainer Peter Bosz die Nerven, für PSV war es der 26. Meistertitel.