Quinn enthüllt, wo er wirklich geboren wurde

Über seinen Vater kursieren dagegen die unterschiedlichsten Gerüchte, unter anderem sollte Quinn der nicht eheliche Sohn des irischen Kaufmanns Johann Quinn sein. Später sollte er zu seinem Vater in die USA gezogen sein und in Morgantown (West-Virginia) eine Volksschule besucht haben. Mit einem Kamerateam des ZDF reiste Quinn sogar dorthin, um die Schule zu besichtigen. Doch all diese Geschichten waren frei erfunden, um ein Image zu kreieren, gesteht Quinn gleich im Vorwort: „Der Einzelgänger sollte ich sein, der von der Unruhe getrieben war, seinen Vater zu finden, der in den USA lebte.“