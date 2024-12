Ohne Reformen steigen die Pensionsausgaben massiv

Sehr dringend sei die Erhöhung des Antrittsalters, betont auch Url. „Mit einem Automatismus kann das an die Lebenserwartung gekoppelt werden.“ Das ist bereits in einem Viertel der OECD-Länder so umgesetzt. Ebenfalls soll der Pensionskorridor um ein Jahr auf 63 bis 69 Jahre erhöht werden. Abgesehen davon rät das Wifo von „Überanpassungen“ ab und fordert höhere Abschläge bei vorzeitiger Pension, wie etwa in Spanien.