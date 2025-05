Rauchsäule über A13: Lkw mit Zuckerersatz in Brand

Feueralarm am Montagvormittag auf der Brennerautobahn bei Innsbruck. Kurz nach dem Bergiseltunnel in Fahrtrichtung Süden ging ein Lkw in Flammen auf. Die Rauchsäule war über das ganze Stadtgebiet sichtbar. Ein Großeinsatz war die Folge. Der Fahrer wurde verletzt in die Klinik gebracht. Aktuell ist die A13 in diesem Bereich noch gesperrt!